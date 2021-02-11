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Москва

Видео пожара в инфекционной больнице Испании 

Вадим Дроздов 38 минут назад
10 февраля в испанском городе Кардис один из пациентов инфекционной больницы, зараженный COVID-19, устроил пожар в медучреждении. Пожар произошел на шестом этаже и охватил как минимум две палаты из 20. Больных пятого, шестого и седьмого этажей успели эвакуировать и перевести в другие зоны больницы. Как выяснили правоохранительные органы Испании, пациент намеренно поджег матрас своей больничной койки. Причины таких действий пока не установлены. Предположительно, пациент был недоволен отказом в выписке из медицинского центра. Правонарушитель задержан, с ним ведется работа. К счастью, никто не пострадал. Сейчас возгорание потушено.
Происшествия , Видео
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