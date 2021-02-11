Видео с подменой мертвых детей на кукол

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Москва

Видео с подменой мертвых младенцев на кукол 

Вадим Дроздов 45 минут назад
10 февраля в социальных сетях появился видеоролик с одного из кладбищ Дагестана. В ролике мужчина якобы хоронит умерших в больнице Ставрополя младенцев, но вместо мертвых детей в погребальном покрывале обнаруживает пластиковых кукол. Мужчина недоумевает и обещает разобраться с сотрудниками больницы, и выяснить, живы ли его настоящие дети.
Позже глава Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг подлинность информации в видео. Губернатор заявил, что правоохранительные органы Дагестана проверили данные роженицы, о которой говорится в видео, и оказалось, что такая женщина не поступала в больницы. По его словам, в Ставропольском перинатальном центре «никогда не было двойных мертворождений».
Происшествия , Видео , Владимир Владимиров
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