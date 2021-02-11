10 февраля в Колпинском районном суде Петербурга осудили на 18 лет экс-замначальника УФСИН Санкт-Петербурга Сергея Моисеенко за взятки и убийство. Помимо организации убийства, за которое он был осужден ранее, добавился также срок за взяточничество. На заседании суда мужчина своей вины не признал, от дачи показаний отказался. В Следственном комитете Санкт-Петербурга отметили, что деньги в размере 710 миллионов рублей были получены с 2010 по 2015 годы. Средства перечислялись за общее покровительство при строительстве следственного изолятора "Кресты" в Колпино. Мойсенко фактически курировал строительство нового изолятора и его вознаграждение составляло 10 процентов от всех средств, поступающих на счета подрядчиков.
Видео суда над экс-замначальника ФСИН Петербурга
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