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Задержан обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Задержан обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже
Фото: ТАСС
Обвиняемый в жестоком убийстве 47-летней учительницы математики Натальи Тушинской в Воронеже задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники главка МВД по Воронежской области установили местонахождение обвиняемого и задержали его. Открыто уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой», передает РИА «Новости».
Напомним, Тушинскую убили вечером 2 февраля рядом с кафе. Убийца нанес ей многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи и грудной клетки. По официальной версии, педагога зарезали с целью ограбления — у нее были похищены сумка и телефон. Сообщалось, что на нее напал 31-летний мужчина, личность которого установлена, он был объявлен в федеральный розыск.
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Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , РИА Новости , Воронеж , Воронежская Область
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