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Москва

Мумифицированное тело женщины нашли в квартире в центре Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 8 22 часа назад
Мумифицированное тело женщины нашли в квартире в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Мумифицированное тело женщины обнаружено в квартире в Таганском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, после сообщения о неприятном запахе из квартиры в Ковровом пер. коммунальщики в присутствии правоохранителей вскрыли дверь в жилище.

«На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире. Ее смерть наступила около трех месяцев назад», — сказал источник.

Останки доставили в морг. Выясняется причина смерти женщины.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва , Ставрополь , Ставропольский Край
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