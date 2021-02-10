Мумифицированное тело женщины нашли в квартире в центре Москвы 

Мумифицированное тело женщины обнаружено в квартире в Таганском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

Как рассказал собеседник агентства, после сообщения о неприятном запахе из квартиры в Ковровом пер. коммунальщики в присутствии правоохранителей вскрыли дверь в жилище.

«На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире. Ее смерть наступила около трех месяцев назад», — сказал источник.

Останки доставили в морг. Выясняется причина смерти женщины.