Дагестанец обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев

Житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. Об этом сообщает Baza.

Мужчина рассказал, что двое его детей умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе. Однако похоронить их он не смог: в ходе траурной церемонии он заметил, что вместо новорожденных в саван были завернуты игрушки в подгузниках.

«Я же своих детей оплакивал. А они живы?» — задался он вопросом.

Кто и зачем мог подменить детей куклами, неизвестно. Инцидентом занялось МВД Дагестана.