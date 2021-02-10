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Россиянин обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев 

Lenta.ru 2 часа назад
Дагестанец обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев
Фото: РИА Новости
Житель Дагестана Дауд Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. Об этом сообщает Baza.
Мужчина рассказал, что двое его детей умерли вскоре после рождения в перинатальном центре в Ставрополе. Однако похоронить их он не смог: в ходе траурной церемонии он заметил, что вместо новорожденных в саван были завернуты игрушки в подгузниках.

«Я же своих детей оплакивал. А они живы?» — задался он вопросом.

Кто и зачем мог подменить детей куклами, неизвестно. Инцидентом занялось МВД Дагестана.
В октябре 2020 года в Старом Осколе родственникам умершей женщины выдали в морге тело чужого покойника. Обнаружив подмену, родственники обратились в ритуальную службу, сотрудники которой отвезли тело обратно в морг. В департаменте здравоохранения Белгородской области заявили, что тот случай был единичный и по его факту будет проведено служебное расследование. Там предположили, что инцидент мог произойти из-за загруженности или несобранности работника морга, неправильной маркировки тела или задержки документов.
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Происшествия , МВД , Ставрополь , Ставропольский Край
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