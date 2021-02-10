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Смерть 18-летней тиктокерши-миллионщицы всколыхнула Сети 

Экспресс газета 15 минут назад
Смерть 18-летней тиктокерши-миллионщицы всколыхнула Сети
Фото: Instagram
Внезапный уход из жизни молодой тиктокерши по имени Дажария Квинт Нойс произвел на ее многочисленных фанатов эффект разорвавшейся бомбы. Да и разве можно винить подписчиков за столь бурную реакцию, ведь девушке, фигурировавшей в Сетях под ником Dee, едва исполнилось 18 лет, сообщает Daily Star.
О трагедии в семье Дажарии рассказал ее отец. Мужчина разместил небольшой пост, которым ошарашил полтора миллиона подписчиков дочери в TikTok. Оказалось, что звезды соцсетей не стало 8 февраля. Именно в это день и была сделана последняя публикация всегда неунывающей Нойс.

«Я хочу сказать всем вам спасибо за любовь и поддержку, которую вы оказали моей дочери. Увы, она больше не с нами, теперь она в лучшем месте», — написал Джозеф Сантьяго, так и не объяснив, что именно стало причиной кончины девушки.

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Происшествия , Газета Daily Star
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