Смерть 18-летней тиктокерши-миллионщицы всколыхнула Сети 

«Я хочу сказать всем вам спасибо за любовь и поддержку, которую вы оказали моей дочери. Увы, она больше не с нами, теперь она в лучшем месте», — написал Джозеф Сантьяго, так и не объяснив, что именно стало причиной кончины девушки.