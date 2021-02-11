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Суд арестовал депутата красноярского заксобрания 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Суд арестовал депутата красноярского заксобрания
Фото: РИА Новости
Железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству следствия заключил под стражу депутата законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки.
Об этом информирует пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Козину Евгению Александровичу Железнодорожный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, до 6 апреля 2021 года», — приводит Интерфакс слова представителя пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
В январе замглавы отдела казначейства Дагестана арестовали по делу о взятке.
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Происшествия , Убийство , СКР , Интерфакс , Республика Крым , Симферополь
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