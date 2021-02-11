Суд арестовал депутата красноярского заксобрания 

Железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству следствия заключил под стражу депутата законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки.
Об этом информирует пресс-служба Красноярского краевого суда.
«Козину Евгению Александровичу Железнодорожный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, до 6 апреля 2021 года», — приводит Интерфакс слова представителя пресс-службы.
Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
В январе замглавы отдела казначейства Дагестана арестовали по делу о взятке.