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Летевший в Уфу самолёт экстренно сел в Петербурге 

News.ru и ещё 4 20 минут назад
Летевший в Уфу самолёт экстренно сел в Петербурге
Фото: ТАСС
Самолёт авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления по техническим причинам, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Экипаж рейса 6413 Санкт-Петербург — Уфа принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, — говорится в сообщении.
Лайнер сел в аэропорту Пулково в 19:00. Всех пассажиров планируется пересадить на резервный борт, который отправится после 20:00.
Компания пообещала предоставить пассажирам услуги по «федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании». Подробности случившегося в организации не сообщили, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, ранее авиалайнер Airbus A320, который после взлёта подал сигнал тревоги и развернулся в Шереметьево, успешно приземлился. Самолёт, выполняющий рейс Москва — Амстердам, подал сигнал тревоги. Экипаж судна сообщил о частичном отказе системы радиосвязи, было принято решение о возвращении в Шереметьево. Сигнал о неполадках поступил спустя 20 минут после взлёта, когда самолёт находился на высоте восемь тысяч метров.
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Комментарии
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Авиакомпания Россия , РИА Новости , Башкортостан , Санкт-Петербург , Уфа
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