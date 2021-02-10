Летевший в Уфу самолёт экстренно сел в Петербурге 

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Экипаж рейса 6413 Санкт-Петербург — Уфа принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, — говорится в сообщении.

Лайнер сел в аэропорту Пулково в 19:00. Всех пассажиров планируется пересадить на резервный борт, который отправится после 20:00.

Компания пообещала предоставить пассажирам услуги по «федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании». Подробности случившегося в организации не сообщили, передаёт РИА Новости.