Москвич пожаловался в полицию на дорогие ухаживания за подругой 

Московский музыкант обратился в полицию из-за «слишком большой суммы», которую он потратил на ухаживания за своей подругой. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, 30-летний москвич рассказал полицейским, что новая девушка появилась у него месяц назад, они быстро съехались. Мужчина утверждает, что потратил на нее за этот небольшой период около 500 тысяч рублей.

Музыкант считает, что девушка выманила у него деньги с помощью гипноза. Полицейские начали проверку по его заявлению.

Как писал «Рамблер», ранее 27-летняя москвичка заплатила три миллиона рублей мужчине с сайта знакомств, который согласился пойти с ней на свидание только за деньги.

Девушка взяла кредит и передала деньги через курьера, но молодой человек потребовал еще три миллиона. После этого она обратилась в полицию.