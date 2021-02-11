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Москва

Москвич пожаловался в полицию на дорогие ухаживания за подругой 

Мария Иванова 1 час назад
Москвич пожаловался в полицию на дорогие ухаживания за подругой
Фото: ТАСС
Московский музыкант обратился в полицию из-за «слишком большой суммы», которую он потратил на ухаживания за своей подругой. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, 30-летний москвич рассказал полицейским, что новая девушка появилась у него месяц назад, они быстро съехались. Мужчина утверждает, что потратил на нее за этот небольшой период около 500 тысяч рублей.
Музыкант считает, что девушка выманила у него деньги с помощью гипноза. Полицейские начали проверку по его заявлению.
Как писал «Рамблер», ранее 27-летняя москвичка заплатила три миллиона рублей мужчине с сайта знакомств, который согласился пойти с ней на свидание только за деньги.
Девушка взяла кредит и передала деньги через курьера, но молодой человек потребовал еще три миллиона. После этого она обратилась в полицию.
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Происшествия , Московский комсомолец
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