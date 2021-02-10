Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Из банковских ячеек на северо-востоке Москвы исчезли 56 млн рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Из банковских ячеек в Москве исчезло более 50 млн рублей
Фото: РИА Новости
На северо-востоке Москвы пропала валюта примерно на 56 млн руб. из трех банковских ячеек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вчера представитель одного из банков на северо-востоке Москвы сообщил, что из трех банковских ячеек пропали евро, доллары и рубли общей суммой примерно в 56 млн рублей", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что все ячейки были арендованы сотрудниками банка. Следов взлома обнаружено не было, сигнализация также не сработала. По факту произошедшего проводится проверка.
Россиянин отсудил у скорой 500 тысяч за неспасение матери
Ранее сообщалось о мужчине, который украл сейф с деньгами и украшениями на 11 млн руб.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Газета.Ru: последние новости
Минздрав Подмосковья подтвердил смерть пациентов в больнице в Одинцово Минздрав Подмосковья подтвердил смерть пациентов в больнице в Одинцово Подравшийся с ОМОНом уроженец Чечни госпитализирован с подозрением на COVID Подравшийся с ОМОНом уроженец Чечни госпитализирован с подозрением на COVID Пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером при посадке в Москве Пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером при посадке в Москве
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
00:09
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
Шоу-бизнес
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение