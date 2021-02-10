Из банковских ячеек в Москве исчезло более 50 млн рублей

На северо-востоке Москвы пропала валюта примерно на 56 млн руб. из трех банковских ячеек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вчера представитель одного из банков на северо-востоке Москвы сообщил, что из трех банковских ячеек пропали евро, доллары и рубли общей суммой примерно в 56 млн рублей", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что все ячейки были арендованы сотрудниками банка. Следов взлома обнаружено не было, сигнализация также не сработала. По факту произошедшего проводится проверка.

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