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Москва

Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки 

РИА Новости 1 час назад
Адвокат Абызова сделал признание о передаче взятки
Фото: АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в том, что обещал выступить посредником при передаче взятки, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Алексей Кирсанов.

" [На заседании Никулинского суда Москвы] он признал вину в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов", — сказал собеседник агентства.

Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова. По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях.
Вершинину по части 5 статьи 291.1 УК РФ грозит, в том числе, штраф до 60-кратной суммы взятки (то есть 18 миллионов долларов, или 1,3 миллиарда рублей). Сейчас он под домашним арестом, слушания продолжатся 19 февраля.
Вторым фигурантом по этому делу проходит предприниматель Алексей Добрынин, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Именно ему, по данным следствия, предполагалось передать те самые 300 тысяч долларов. Другие детали не раскрываются.
Вершинин — адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его задержали в середине апреля, он частично признал вину и, по словам Кирсанова, сотрудничает со следствием.
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Происшествия , Криминал , Михаил Максименко , Александр Вершинин , Василий Христофоров , Алексей Кирсанов , Абызов Михаил Анатольевич , СКР , РИА Новости
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