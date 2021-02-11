Адвокат Абызова сделал признание о передаче взятки

" [На заседании Никулинского суда Москвы] он признал вину в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов", — сказал собеседник агентства.

Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова. По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях.

Вершинину по части 5 статьи 291.1 УК РФ грозит, в том числе, штраф до 60-кратной суммы взятки (то есть 18 миллионов долларов, или 1,3 миллиарда рублей). Сейчас он под домашним арестом, слушания продолжатся 19 февраля.

Вторым фигурантом по этому делу проходит предприниматель Алексей Добрынин, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Именно ему, по данным следствия, предполагалось передать те самые 300 тысяч долларов. Другие детали не раскрываются.