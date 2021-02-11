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В Хабаровске сотрудницу полиции уволили за видео в TikTok 

Газета.Ru и ещё 9 39 минут назад
Российского участкового уволили за видео в TikTok
Фото: РИА Новости
Майор полиции в Хабаровске уволена за видео в социальной сети TikTok, сообщила глава отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ирина Щеголева. Ее слова приводит РИА "Новости".

"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел", — заявила Щеглова.

На указанном видео женщина в полицейской форме стоит гримасы, указано в сообщении. После обнаружения ролика в отношении сотрудницы была проведена служебная проверка, по результатам которой ее уволили.
Ранее в Госдуме сообщили, что из Росгвардии будет уволен сотрудник, который посмеялся на видео, где правоохранитель ударил женщину ногой в Санкт-Петербурге.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Ирина Щеголева , Росгвардия , Госдума , МВД , РИА Новости , Магнитогорск , Санкт-Петербург , Хабаровск , Хабаровский Край , Челябинская Область
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