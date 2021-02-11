Российского участкового уволили за видео в TikTok

Майор полиции Хабаровске уволена за видео в социальной сети TikTok, сообщила глава отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ирина Щеголева . Ее слова приводит РИА "Новости".

"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел", — заявила Щеглова.

На указанном видео женщина в полицейской форме стоит гримасы, указано в сообщении. После обнаружения ролика в отношении сотрудницы была проведена служебная проверка, по результатам которой ее уволили.