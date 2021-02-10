«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания», — отметила пресс-секретарь. 29 января Следственный комитет предъявил Волкову заочное обвинение. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК. По данным следствия, установлены видеозаписи, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Сам Волков обвинения отвергает и заявляет, что детей ни к чему не призывал.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова
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Происшествия , Леонид Волков , СКР , Москва
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