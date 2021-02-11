В Магнитогорске задержали начальника отдела полиции

Магнитогорске задержали начальника отдела полиции одного из районов. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции одного из районов города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следствие считает, что в 2020 году подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о привлечении к уголовной ответственности своей знакомой. В настоящий момент мужчина задержан. В СУ СКР региона решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.