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В Магнитогорске возбудили уголовное дело против начальника отдела полиции 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
В Магнитогорске задержали начальника отдела полиции
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева
В Магнитогорске задержали начальника отдела полиции одного из районов. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции одного из районов города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следствие считает, что в 2020 году подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о привлечении к уголовной ответственности своей знакомой. В настоящий момент мужчина задержан. В СУ СКР региона решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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Происшествия , Криминал , СКР , Магнитогорск , Челябинская Область
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