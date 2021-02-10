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В подмосковной больнице прокомментировали информацию о смерти двух пациентов 

ТАСС и ещё 6 48 минут назад
В больнице уточнили причину гибели пациентов после сбоя в подаче кислорода
Фото: РИА Новости
Временный сбой в подаче кислорода в больнице в Одинцове длился 12 минут, в момент инцидента никто не погиб. Два пациента впоследствии умерли из-за тяжести состояния, сообщил журналистам в среду руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "ООБ" Владимир Гордеев.

"В реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находились 16 человек в тяжелом состоянии, из них пятеро — на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами", — сказал Гордеев.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что три человека погибли в реанимации из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице в подмосковном Одинцове. Предварительно, причиной отключения стала техническая неисправность.
Пациенты задохнулись в больнице под Москвой из-за проблем с подачей кислорода
Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. По его словам, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Проводятся следственные мероприятия.
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Происшествия , Владимир Гордеев , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область , Одинцово
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