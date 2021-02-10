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Жительницу Тверской области арестовали за попытку убить своего сына 

ТАСС 1 час назад
Жительницу Тверской области арестовали за попытку убить своего сына
Фото: depositphotos.com
Суд по ходатайству следователей арестовал жительницу города Старица Тверской области, обвиняемую в покушении на убийство своего 17-летнего сына с инвалидностью. Попытку задушить ребенка предотвратила его бабушка, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали 9 февраля, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). По данным следователей, 12 декабря 2020 года женщина, находясь дома, пыталась задушить сына подушкой.
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Происшествия , СКР , Старица , Тверская Область
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