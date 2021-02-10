Жительницу Тверской области арестовали за попытку убить своего сына 

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали 9 февраля, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). По данным следователей, 12 декабря 2020 года женщина, находясь дома, пыталась задушить сына подушкой.