В Калининграде змея заползла в квартиру в жилом доме 

"Около 23:00 часов в ЦОВ системы-112 поступил вызов с информацией о том, что в одной из квартир Московского района города Калининграда жильцами обнаружена змея. Жители заметили змею в ванной комнате и немедленно вызвали спасателей. Прибыв на место, спасатели увидели перепуганных граждан и восьмидесятисантиметровую змею коричневого цвета. Как животное попало в квартиру, неизвестно, предположительно через подвал", — говорится в сообщении.