Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео 

Хабаровском крае рыбаки утопили машину в полынье. Автомобиль любителя зимней рыбалки ушел под лед в Юго-Западной бухте недалеко от советской Гавани. Очевидцы бросились ему на помощь. Они попытались вытянуть транспортное средство за трос, но, к сожалению, не справились с ситуацией, в результате чего оно утонуло.

В начале января в Приморском крае примерно 30 автомобилей провалились под лед. Происшествие случилось в бухте Воевода, недалеко от берега на острове Русский. Причиной массового ЧП назвали несоблюдение владельцами транспортных средств мер безопасности.