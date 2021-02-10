Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В Хабаровском крае рыбаки утопили машину в полынье. Автомобиль любителя зимней рыбалки ушел под лед в Юго-Западной бухте недалеко от советской Гавани. Очевидцы бросились ему на помощь. Они попытались вытянуть транспортное средство за трос, но, к сожалению, не справились с ситуацией, в результате чего оно утонуло.
В начале января в Приморском крае примерно 30 автомобилей провалились под лед. Происшествие случилось в бухте Воевода, недалеко от берега на острове Русский. Причиной массового ЧП назвали несоблюдение владельцами транспортных средств мер безопасности.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
00:09
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
Шоу-бизнес
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
01:04
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
Происшествия
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
00:10
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
Общество В мире
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
01:07
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
В мире Общество
Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео
00:58
Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение