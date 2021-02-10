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Москва

Москвича избили за просьбу закурить у бара 

РИА Новости 39 минут назад
Москвича избили у бара после просьбы закурить
Фото: РИА Новости
Москвича жестко избили в ходе конфликта у бара, начавшегося из-за просьбы закурить, сообщает в среду столичная полиция.
Накануне по этому факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", а само ЧП произошло еще в ночь на 30 января.
Москвич 22 лет рассказал, что во время отдыха с друзьями в одном из баров по улице Новослободской вышел на улицу и "попросил закурить у рядом стоящей компании, вследствие чего один человек из данной компании нанес последнему телесные повреждения".
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Согласно справке из больницы, молодой человек получил перелом правой скуловой кости со смещением отломков, гематому век и щек.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, драка произошла у бара Killfish. На данный момент о задержанных не сообщается.
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