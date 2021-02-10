Россияне нашли в ванной 80-сантиметровую змею 

Жители квартиры в Калининграде обнаружили у себя в ванной 80-сантиметровую змею. Люди позвали на помощь спасателей, говорится в сообщении службы в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 9 февраля. На пульт дежурного поздно вечером поступил вызов от жителей квартиры, расположенной в Московском районе. Люди сообщили, что нашли у себя в ванной большую змею. Спасатели, прибыв по месту вызова, обнаружили 80-сантиметровое пресмыкающееся коричневого цвета.

«Как животное попало в квартиру, неизвестно, предположительно через подвал», — говорится в сообщении спасателей.

Змею отловили, вывезли из квартиры и в ближайшее время планируют сдать в зоопарк.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», гражданин Индии по имени Сурадж бросил на спящую супругу ядовитую змею, которая ужалила женщину, таим образом убив её. СМИ отмечали, что это была не первая попытка 27-летнего мужчины расправиться с женой. В марте он подбросил в комнату супруги ядовитую гадюку. Змея напала на женщину, но та осталась жива: ей пришлось долго лечиться в больнице. В мае индиец вновь покусился на жизнь супруги. На этот раз удачно. Подозрения в преднамеренном убийстве пали на Сураджа после того, как он начал активно интересоваться имуществом погибшей супруги. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до трагедии мужчина созванивался с владельцами ядовитых змей, а также изучал поведение пресмыкающихся в интернете.