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Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
На Магадан обрушился ураган: сильный порывистый ветер сдувал крыши и металлические конструкции, сбил с ног людей. Стихия обрушила кровлю многоквартирного жилого дома на улице Пролетарской, в соседних домах выбила окна. Снятые очевидцами кадры размещены в Telegram-канале BAZA.
В последние несколько дней в Магаданской области бушует циклон. В некоторых местах скорость ветра достигает 33 м/с, на побережьях Ольского округа порывы составляют до 37 м/с. МЧС рекомендует местным жителям не покидать помещения.
Происшествия , Видео , МЧС
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