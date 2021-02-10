Пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером при посадке в Москве

Неизвестный пытался ослепить лазером пилотов самолета, заходившего на посадку в столичном аэропорту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Во вторник около 21:30 пилотов самолета, выполнявшего рейс AZO 291 Новочеркасск — Москва, пытались ослепить зеленым лазером при посадке", — сказал собеседник агентства. Посадка прошла штатно. Хулиганов и место, откуда они светили лазером, устанавливают.

Это уже второй случай с начала года, когда неизвестные пытаются ослепить пилотов самолетов во время на посадки. Предыдущий случай произошел 30 января примерно в это же время. Тогда на полете инцидент также не сказался.