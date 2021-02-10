Пенсионер под Петербургом убил и расчленил женщину

64-летний пенсионер жестко расправился с женщиной в Ленинградской области . В городе Мурине мужчина убил местную жительницу, а затем расчленил ее тело и вывез останки в лес. Пакеты с частями тела убитой были обнаружены в лесополосе между поселками Матокса и Лехтуси.

Позднее злоумышленник был задержан полицейскими. На камеру он сообщил, что в ходе ссоры, желая выйти из дома, нанес своей жертве удары кулаком. Видеофрагмент допроса подозреваемого публикует Telegram-канал Life SHOT. Сейчас решается вопрос о предъявлении пенсионеру обвинения и заключении его под стражу.