Пенсионер под Петербургом убил и расчленил женщину

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Допрос расчленившего женщину пенсионера под Петербургом сняли на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
64-летний пенсионер жестко расправился с женщиной в Ленинградской области. В городе Мурине мужчина убил местную жительницу, а затем расчленил ее тело и вывез останки в лес. Пакеты с частями тела убитой были обнаружены в лесополосе между поселками Матокса и Лехтуси.
Позднее злоумышленник был задержан полицейскими. На камеру он сообщил, что в ходе ссоры, желая выйти из дома, нанес своей жертве удары кулаком. Видеофрагмент допроса подозреваемого публикует Telegram-канал Life SHOT. Сейчас решается вопрос о предъявлении пенсионеру обвинения и заключении его под стражу.
Происшествия , Видео , Криминал
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