64-летний пенсионер расчленил собутыльницу в Ленобласти 

Полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своей подруги, сообщает РЕН ТВ. Останки тела погибшей были брошены вдоль трассы в Ленинградской области.
По версии следствия, подозреваемый уроженец города Мурино несколько дней назад выпивал в компании 37-летней знакомой. В процессе застолья между ними возник конфликт. Telegram-канал Life Shot сообщает, что мужчина несколько раз ударил женщину по голове, она скончалась. Он взял топор, расчленил тело подруги, расфасовал останки по пакетам и выкинул их в канаву недалеко от трассы «Санкт-Петербург — Москва» во Всеволжском районе Ленинградской области. 10 феврали пакеты с частями тела погибшей были обнаружены.
Предполагаемый убийца задержан. В настоящее время решается вопрос о помещении его в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 64-летнего историка Олега Соколова обвинили в убийстве своей возлюбленной 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ученый застрелил девушку в Санкт-Петербурге у себя в квартире, после того, как она решила от него уйти, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку. В конце декабря суд Санкт-Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам заключения в колонии строгого режима.