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Москва

64-летний пенсионер расчленил собутыльницу в Ленобласти 

Павел Тиунов 1 час назад
Полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своей подруги, сообщает РЕН ТВ. Останки тела погибшей были брошены вдоль трассы в Ленинградской области.
По версии следствия, подозреваемый уроженец города Мурино несколько дней назад выпивал в компании 37-летней знакомой. В процессе застолья между ними возник конфликт. Telegram-канал Life Shot сообщает, что мужчина несколько раз ударил женщину по голове, она скончалась. Он взял топор, расчленил тело подруги, расфасовал останки по пакетам и выкинул их в канаву недалеко от трассы «Санкт-Петербург — Москва» во Всеволжском районе Ленинградской области. 10 феврали пакеты с частями тела погибшей были обнаружены.
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Предполагаемый убийца задержан. В настоящее время решается вопрос о помещении его в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 64-летнего историка Олега Соколова обвинили в убийстве своей возлюбленной 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ученый застрелил девушку в Санкт-Петербурге у себя в квартире, после того, как она решила от него уйти, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку. В конце декабря суд Санкт-Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам заключения в колонии строгого режима.
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Происшествия , Видео , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , ФСИН , РЕН ТВ
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