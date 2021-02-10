ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора

Там пояснили, что материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств.

Всего на "Радио Свобода"* и его гендиректора составили 166 протоколов об административном правонарушении — из-за отсутствия или ненадлежащей маркировки на девяти ресурсах, признанных иностранными агентами.

"Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 миллионов рублей. Контроль за исполнением требований законодательства СМИ-иноагентами будет продолжен", — заявили в пресс-службе.

* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.