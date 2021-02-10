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Москва

«Радио Свобода»* оштрафовали на 11 миллионов рублей 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
«Радио Свобода»* оштрафовали на 11 миллионов рублей
Фото: Fotolia / zhu difeng
ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Там пояснили, что материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств.
Всего на "Радио Свобода"* и его гендиректора составили 166 протоколов об административном правонарушении — из-за отсутствия или ненадлежащей маркировки на девяти ресурсах, признанных иностранными агентами.

"Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 миллионов рублей. Контроль за исполнением требований законодательства СМИ-иноагентами будет продолжен", — заявили в пресс-службе.

* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
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Комментарии 1
Происшествия , Роскомнадзор , РИА Новости , радио "Свобода" , Москва
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