В Ленобласти мужчина расчленил собутыльницу 

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Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления СК.

По данным следователей, мужчина напал на женщину при распитии алкоголя в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино. Он нанес ей множество ударов по голове, а когда она умерла, вывез расчлененное тело в пакетах.

Пакеты с частями тела пострадавшей были обнаружены вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1956 года рождения, который дал признательные показания», — рассказали в ведомстве.

В ближайшие дни фигуранту дела предъявят обвинение. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Ленобласти нашли расчлененное тело в пакетах в подвале жилого дома.