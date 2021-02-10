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В Ленобласти мужчина расчленил собутыльницу 

Газета.Ru 1 час назад
В Ленобласти мужчина расчленил собутыльницу
Фото: ТАСС
В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления СК.
По данным следователей, мужчина напал на женщину при распитии алкоголя в частном доме по шоссе в Лаврики города Мурино. Он нанес ей множество ударов по голове, а когда она умерла, вывез расчлененное тело в пакетах.
Пакеты с частями тела пострадавшей были обнаружены вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1956 года рождения, который дал признательные показания», — рассказали в ведомстве.

В ближайшие дни фигуранту дела предъявят обвинение. Следственные действия продолжаются.
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