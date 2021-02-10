В Москве задержаны организаторы подразделения «Свидетелей Иеговы» 

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Верховный суд России признал религиозную организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и все местные организации, входящие в ее структуру, экстремистскими и запретил их деятельность на территории страны.

Сегодня в СК сообщили о задержании в Москве организаторов и участников подразделения «Свидетелей Иеговы». Согласно версии следствия, в 2017 году они организовали работу подразделения на территории севера Москвы. В квартире на улице Дыбенко и по видеосвязи они осуществляли действия, характерные для данного объединения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации» (наказывается вплоть до лишения свободы на шесть лет).