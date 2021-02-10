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Москва

В Москве задержаны организаторы подразделения «Свидетелей Иеговы» 

Артём Кульша 1 час назад
В Москве задержаны организаторы подразделения «Свидетелей Иеговы»
Фото: ТАСС
В Москве задержаны организаторы и участники подразделения запрещенной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по городу.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Верховный суд России признал религиозную организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и все местные организации, входящие в ее структуру, экстремистскими и запретил их деятельность на территории страны.
Сегодня в СК сообщили о задержании в Москве организаторов и участников подразделения «Свидетелей Иеговы». Согласно версии следствия, в 2017 году они организовали работу подразделения на территории севера Москвы. В квартире на улице Дыбенко и по видеосвязи они осуществляли действия, характерные для данного объединения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации» (наказывается вплоть до лишения свободы на шесть лет).
Вскоре задержанные будут доставлены в подразделение СК для проведения следственных действий. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации.
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Происшествия , Росгвардия , ФСБ , Свидетели Иеговы , МВД
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