СК проверит смерть пациента с шариковой ручкой в голове

"По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска, откуда мужчину госпитализировали с ручкой в голове и впоследствии его смерти, мы проводим доследственную проверку", — сказал он.

По данным областного ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина получил травму на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростов-на-Дону.

Как сообщали врачи, мужчина поступил в больницу с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. При этом ручка вошла в мозг на всю глубину черепа — в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию. 9 февраля он скончался.