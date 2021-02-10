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СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу 

РИА Новости 18 минут назад
СК проверит смерть пациента с шариковой ручкой в голове
Фото: РИА Новости
Следователи организовали проверку после смерти мужчины, которого госпитализировали из СИЗО в Ростовской области с ручкой в голове, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.

"По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска, откуда мужчину госпитализировали с ручкой в голове и впоследствии его смерти, мы проводим доследственную проверку", — сказал он.

По данным областного ГУФСИН, 5 февраля 37-летний мужчина получил травму на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи в Ростов-на-Дону.
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Как сообщали врачи, мужчина поступил в больницу с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. При этом ручка вошла в мозг на всю глубину черепа — в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию. 9 февраля он скончался.
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Происшествия , СКР , ФСИН
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