Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его

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В Приморье водитель снегоуборочной машины ударил школьника ковшом по голове. Видео запечатленного на камеру инцидента в городе Уссурийске публикует телеканал «НТВ».

После того, как мужчина задел 12-летнего подростка металлической конструкцией, он обругал мальчика и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травму головы, благодаря помощи работницы овощного ларька его доставили в травмпункт.

Позднее полиция задержала водителя снегоуборочной техники. Работника коммунальной службы на год лишили прав управлять транспортным средством, а также обязали выплатить штраф.