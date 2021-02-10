Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его

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Москва

Ударивший ковшом школьника по голове снегоуборщик попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Приморье водитель снегоуборочной машины ударил школьника ковшом по голове. Видео запечатленного на камеру инцидента в городе Уссурийске публикует телеканал «НТВ».
После того, как мужчина задел 12-летнего подростка металлической конструкцией, он обругал мальчика и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травму головы, благодаря помощи работницы овощного ларька его доставили в травмпункт.
Позднее полиция задержала водителя снегоуборочной техники. Работника коммунальной службы на год лишили прав управлять транспортным средством, а также обязали выплатить штраф.
Происшествия , Видео
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