Соратника Навального объявили в международный розыск 

Соратник Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) Леонид Волков объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс».
В конце января, как сообщал «Рамблер», Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, и привлек Волкова в качестве обвиняемого.
Дело было возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях» (наказывается вплоть до лишения свободы на три года). Сегодня стало известно об объявлении Волкова в международный розыск.
На прошлой неделе самому Навальному суд изменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше» по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.