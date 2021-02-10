Соратника Навального объявили в международный розыск 

В конце января, как сообщал «Рамблер», Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, и привлек Волкова в качестве обвиняемого.

Дело было возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях» (наказывается вплоть до лишения свободы на три года). Сегодня стало известно об объявлении Волкова в международный розыск.