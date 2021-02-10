Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Бизнесмен устроил стрельбу у бара в центре Москвы 

Мослента и ещё 1 38 минут назад
Бизнесмен устроил стрельбу у бара в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Полиция задержала бизнесмена, устроившего стрельбу у бара в центре Москвы. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что мужчина вместе с другом в ночь на 9 февраля отдыхал в баре на улице Большая Пироговская. В какой-то момент они вышли на улицу, предприниматель достал травматический пистолет МР-78-9ТМ и четыре раза выстрелил в воздух.
На место происшествия приехала полиция, мужчина был задержан. Он дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).
Конфликт на рынке в Красноярске завершился стрельбой
Ранее сообщалось, что в московском метро, в вестибюле станции «Речной вокзал», пассажиры устроили массовую драку. Потасовка началась еще в вагоне поезда. Неизвестные избили двоих пассажиров 29 и 30 лет. У подозреваемых была металлическая бита и перцовый баллончик.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Мослента: последние новости
В Москве выставили на продажу вымышленную военную разработку СССР В Москве выставили на продажу вымышленную военную разработку СССР Из здания Мосгорсуда эвакуировали людей Из здания Мосгорсуда эвакуировали людей В раздевалке московского театра нашли мертвого мужчину В раздевалке московского театра нашли мертвого мужчину
Комментарии 1
Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
00:20
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
Армия
Видео учений с экипажами армейской авиации
00:40
Видео учений с экипажами армейской авиации
Армия
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
00:52
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
Армия
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
01:22
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
Наука и техника
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
00:40
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
Происшествия
Видео с правилами выгула собак в мороз
00:42
Видео с правилами выгула собак в мороз
Общество
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
01:07
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение