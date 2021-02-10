Бизнесмен устроил стрельбу у бара в центре Москвы 

Полиция задержала бизнесмена, устроившего стрельбу у бара в центре Москвы . Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Сообщается, что мужчина вместе с другом в ночь на 9 февраля отдыхал в баре на улице Большая Пироговская. В какой-то момент они вышли на улицу, предприниматель достал травматический пистолет МР-78-9ТМ и четыре раза выстрелил в воздух.

На место происшествия приехала полиция, мужчина был задержан. Он дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).