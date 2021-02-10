Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре

В Самаре две школьницы выпали с балкона 17-го этажа жилого дома. По словам консьержки, трагедия произошла в половине третьего утра. Одна из разбившихся девочек проживала в одной из квартир этого дома, ее семью вахтер охарактеризовала как благополучную. Погибшая занималась гимнастикой. Обе школьницы учились в одном классе. На учете комиссии по делам несовершеннолетних они не состояли.
По некоторой информации из СМИ, подростки могли покончить с собой. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.