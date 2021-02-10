Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение Земфиру Гайнуллину, организатора секты "Ученики Христа", деятельность которой привела к гибели 9-летнего ребенка.

Причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия. Ребенка убил отец, Иван Казанцев, который, по данным прокуратуры, являлся членом религиозной секты "Ученики Христа". 5 февраля облсуд также освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.

"Суд постановил освободить Земфиру Гайнуллину от уголовной ответственности. Применить принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", — сказал судья. Трансляция оглашения приговора велась онлайн.

По данным следствия, жительница города Уфы Земфира Гайнуллина создала религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. Женщина требовала от родителей, находившихся в религиозном объединении, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка. В декабре 2017 года она вовлекла в участие в религиозном объединении Ивана Казанцева, который, следуя ее учению, систематически наносил двоим малолетним сыновьям побои, а в ноябре 2019 года в Екатеринбурге убил 9-летнего сына, после чего сокрыл тело ребенка в лесном массиве на территории лесопарка "Юго-Западный".

Следователи расследовали три уголовных дела в отношении трех фигурантов, каждому из которых в зависимости от роли вменялось "создание и участие в религиозном объединении, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство", "убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", "истязание в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего" и ряд иных общественно опасных деяний. Согласно заключениям комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, все трое фигурантов страдают хроническим психическим расстройством, в связи с чем материалы дела в отношении них были направлены в суд для применения принудительных мер медицинского характера.