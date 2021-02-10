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В Татарстане три человека отравились угарным газом 

ТАСС 1 час назад
В Татарстане три человека отравились угарным газом
Фото: РИА Новости
Медики в Заинском муниципальном районе Татарстана госпитализировали двух взрослых и ребенка с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 01:20 мск 10 февраля от ЕДДС Заинского района поступило сообщение об отравлении угарным газом по адресу: Заинский район, деревня Суык-Чишма, улица Центральная, частный дом", — говорится в сообщении. Там уточняется, что пострадавшие находятся в Заинской центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.

Предварительная причина происшествия — обледенение отводящей трубы и отсутствие в связи с этим естественной вытяжки, уточнили в пресс-службе ведомства.
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Происшествия , Республика Татарстан
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