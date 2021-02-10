На перевале Дятлова пропала группа туристов

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой нет», — сообщил собеседник агентства E1. Он уточнил, что группа состояла из восьми туристов. В ГУ МЧС по Свердловской области оперативно не прокомментировали ситуацию.