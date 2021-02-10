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На перевале Дятлова пропали московские туристы 

Ura.Ru 39 минут назад
На перевале Дятлова пропала группа туристов
Фото: Ura.Ru
На перевале Дятлова, где загадочно погибли туристы в феврале 1959 года, потеряна связь с группой из Москвы. Туристы не вернулись к намеченному времени.

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой нет», — сообщил собеседник агентства E1. Он уточнил, что группа состояла из восьми туристов. В ГУ МЧС по Свердловской области оперативно не прокомментировали ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что сериал «Перевал Дятлова» на ТНТ подстегнул интерес к этому месту. В новогодние каникулы на перевале побыли десятки человек — туристы-лыжники и группы на снегоходах.
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