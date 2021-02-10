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Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой 

Вадим Дроздов 50 минут назад
Утром 10 февраля в Горно-Алтайске загорелась деревянная вечерняя школа.
«В 05:15 по московскому времени поступило сообщение о пожаре по адресу: Горно-Алтайск, улица Бориса Головина, 6. Происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании в котором располагается вечерняя школа на площади 200 кв. метров», — говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Из здания школы было эвакуировано 102 человека, среди которых 80 детей.
Накануне в Саратовской области сгорела крыша одной из школ. Огонь распространился на площади почти в 900 квадратных метров.
Происшествия , Видео , МЧС
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