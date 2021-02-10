Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными 

Вадим Дроздов 10 минут назад
9 февраля с 10 до 12 часов утра по местному времени в Красноярске прощались с погибшими 3 февраля в пожаре спасателями МЧС. Тогда пожарные во время пожара на одном из складов Красноярска отправились на поиски работника, который был заблокирован в горящем помещении. Ни пожарные, ни сотрудник склада выбраться не смогли. У спасателей закончился кислород в баллонах и они задохнулись. В общей сложности пламя охватило 3,5 тысячи квадратных метров. На его ликвидацию понадобилось больше суток. В тушении было задейстоваоно 170 человек личного состава и 50 единиц спецтехники.
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
00:40
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
Происшествия
Видео с правилами выгула собак в мороз
00:42
Видео с правилами выгула собак в мороз
Общество
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
01:07
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
Происшествия
«Калашников» для зумеров показали на видео
02:59
«Калашников» для зумеров показали на видео
Наука и техника
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
04:35
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
Политика
Эвакуацию рыбаков в Петербурге сняли на видео
00:50
Эвакуацию рыбаков в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста
01:05
Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста
Происшествия
Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса
00:46
Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса
Наука и техника
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение