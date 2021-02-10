9 февраля с 10 до 12 часов утра по местному времени в Красноярске прощались с погибшими 3 февраля в пожаре спасателями МЧС. Тогда пожарные во время пожара на одном из складов Красноярска отправились на поиски работника, который был заблокирован в горящем помещении. Ни пожарные, ни сотрудник склада выбраться не смогли. У спасателей закончился кислород в баллонах и они задохнулись. В общей сложности пламя охватило 3,5 тысячи квадратных метров. На его ликвидацию понадобилось больше суток. В тушении было задейстоваоно 170 человек личного состава и 50 единиц спецтехники.
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
Происшествия , Видео , МЧС
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