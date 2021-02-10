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Москва

Раненую в ДТП лосиху сняли на видео 

Вадим Дроздов 20 минут назад
9 февраля появилась информация о том, что раненая в ДТП неделю назад лосиха скончалась. Животное доставили в ветеринарную клинику спустя 2 дня после аварии. Там медики боролись за жизнь лосихи. Но во время одной из операций животное умерло.
Аварии с участием лосей происходят в России ежегодно. Особенно часто они случаются в периоды, когда эти дикие звери мигрируют с летних пастбищ к местам зимовки и обратно. С достижением снежного покрова определенной высоты лоси начинают перемещаться на зимние стойбища. Участки дорог, на которых возможно появление диких зверей, в том числе лосей, обозначают дорожными знаками «Осторожно, дикие животные!».
Происшествия , Видео
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