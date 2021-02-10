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Москва

Эвакуацию рыбаков в Петербурге сняли на видео 

Вадим Дроздов 37 минут назад
9 февраля у деревни Шепелёво в Ломоносовском районе в Ленинградской области спасатели МЧС спасли рыбаков, которые дрейфовали на льдине в Финском заливе. В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что бедствие потерпели 14 человек.
«Поступило сообщение, что произошел скол на льду Финского залива. Туда было направлено поисково-спасательное подразделение ПСО «Красная горка». На воздушной подушке вывезли четверых человек, всего были эвакуированы на берег 14 человек», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что несколько рыбаков получили административные штрафы по 5 тысяч рублей за рыбалку на льду Финского залива.
Происшествия , Видео , МЧС
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