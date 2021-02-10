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Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста 

Вадим Дроздов 45 минут назад
9 февраля в Туле был награжден 13-летний школьник Иван Зимин, который спас сноубордиста в Красной поляне. Сноубордист упал в снежную яму. Мужчину случайно заметил школьник и не раздумывая бросился на помощь. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Ивана за смелый поступок, а его родителей — за правильное воспитание сына.
«Тульская область гордится, что у неё есть такие ребята, которые не оставят человека в беде. Хочу пожелать, чтобы у нас в регионе и в целом по стране было поменьше чрезвычайных ситуаций и как можно больше таких неравнодушных людей, как ты, Иван. Спасибо тебе, ты настоящий мужик!» — сказал Алексей Дюмин.
Происшествия , Видео , Алексей Дюмин
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