Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста 

9 февраля в Туле был награжден 13-летний школьник Иван Зимин, который спас сноубордиста в Красной поляне. Сноубордист упал в снежную яму. Мужчину случайно заметил школьник и не раздумывая бросился на помощь. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Ивана за смелый поступок, а его родителей — за правильное воспитание сына.

«Тульская область гордится, что у неё есть такие ребята, которые не оставят человека в беде. Хочу пожелать, чтобы у нас в регионе и в целом по стране было поменьше чрезвычайных ситуаций и как можно больше таких неравнодушных людей, как ты, Иван. Спасибо тебе, ты настоящий мужик!» — сказал Алексей Дюмин.