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Госдеп обеспокоился судьбой братьев-чеченцев из ЛГБТ-сообщества 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Госдеп вступился за задержанных чеченцев из ЛГБТ-сообщества
Фото: ТАСС
США обеспокоены судьбой двух граждан России из ЛГБТ-сообщества, которые задержаны в Чечне по делу о пособничестве террористам, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что речь идет о «двух братьях-чеченцах, принадлежащих к сообществу LGBTQI+, которых задержали в России и вернули в Чечню по сомнительным обвинениям в „терроризме“. Прайс отметил, что „они сообщали о пытках при предыдущем задержании“. В Вашингтоне „обеспокоены, что они могут столкнуться с новым насилием“. Прайс не назвал конкретных имен. Некоторые СМИ сообщали, что к ЛГБТ-сообществу принадлежат Исмаил Исаев и Саляхьа Магомадов, передает РИА „Новости“.
На днях министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Исаев и Магомадов дали признательные показания, рассказав о пособничестве террористу Рустаму Борчишвили, входившего в группировку Аслана Бютукаева.
Также Прайс заявил, что новая американская администрация действует быстро, чтобы „привлечь к ответственности“ Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию „злонамеренной деятельности“. Он добавил, что директор нацразведки США „оценивает“ действия России, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. Байден не собирается запускать „перезагрузку“ в отношениях с Москвой, скорее наоборот, он собирается ее сдерживать, причем в коалиции с „аналогично мыслящими партнерами“.
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Комментарии 7
Происшествия , ЛГБТ , Джозеф Байден , Нед Прайс , Аслан Бютукаев , Исмаил Исаев , Госдеп США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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