Житель Симферополя расправился с 7-летним сыном 

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Убийство произошло 9 февраля. Отец ребенка забрал его из школы, привел домой и, предположительно, убил.

Задержанный имеет психическое расстройство и незадолго до убийства проходил лечение в специализированной клинике.

Следствие намерено дать оценку действиям персонала клиники, где лечился подозреваемый.

«Главным следственным управлением СК по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства 7-летнего ребенка. В настоящее время по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан его отец», — сообщили в СУСК по Крыму и Севастополю.

Ранее «Рамблер» писал, что в Твери задержан подозреваемый в убийстве 13-летней падчерицы. По данным следствия, мужчина задушил девочку шарфом и сбежал, прихватив из дома ценные вещи.