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Житель Симферополя расправился с 7-летним сыном 

Вероника Полынина 1 час назад
Житель Симферополя расправился с 7-летним сыном
Фото: РИА Новости
В Симферополе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 7-летнего сына. Об этом сообщает РИА «Новости».
Убийство произошло 9 февраля. Отец ребенка забрал его из школы, привел домой и, предположительно, убил.
Задержанный имеет психическое расстройство и незадолго до убийства проходил лечение в специализированной клинике.
Следствие намерено дать оценку действиям персонала клиники, где лечился подозреваемый.

«Главным следственным управлением СК по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства 7-летнего ребенка. В настоящее время по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан его отец», — сообщили в СУСК по Крыму и Севастополю.

Ранее «Рамблер» писал, что в Твери задержан подозреваемый в убийстве 13-летней падчерицы. По данным следствия, мужчина задушил девочку шарфом и сбежал, прихватив из дома ценные вещи.
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Происшествия , СКР
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