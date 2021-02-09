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В Куршевеле разбился вертолет 

ТАСС 1 час назад
В Куршевеле разбился вертолет
Фото: wikimedia/Yrithinnd
Вертолет с пятью пассажирами разбился во вторник в горах близ горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщила префектура департамента Савойя.
Сигнал о крушении поступил примерно в 17:20 по местному времени (19:20 мск). Он упал в точке на высоте 1,9 тыс. м между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли на место спустя примерно 40 минут.
По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.
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Происшествия , Париж , Франция
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