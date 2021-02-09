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Избивший раввина до смерти житель Дагестана получил 10 лет колонии 

ТАСС 1 час назад
Избивший раввина до смерти дагестанец получил 10 лет колонии
Фото: РИА Новости
Суд приговорил жителя Буйнакска к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима из-за избиения до смерти раввина Изгияга Пашаева, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Буйнакским городским судом провозглашен приговор в отношении Артура Абдуллаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Городской суд, внимательно изучив обстоятельства дела, признал Абдуллаева виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — сказала Мамаева.

По данным пресс-службы, 13 марта 2020 года в Буйнакске из-за бытового конфликта местный житель нанес удары кулаком председателю религиозной иудейской общины Буйнакска, с которым был знаком ранее. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице спустя несколько дней.
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Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
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