Избивший раввина до смерти дагестанец получил 10 лет колонии

"Буйнакским городским судом провозглашен приговор в отношении Артура Абдуллаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Городской суд, внимательно изучив обстоятельства дела, признал Абдуллаева виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — сказала Мамаева.