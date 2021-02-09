Россиянин попытался сбежать от полиции и умер 

Пассажир поезда Астрахань Нижневартовск попал в полицию за дебош, попытался сбежать и погиб под колесами машины.

Иван Кириллов напился в поезде, начал буянить и приставать к пассажирам. Начальник поезда вызвал полицию. Дебошира высадили на станции Верхний Баскучак и передали полицейским.

Правоохранители повезли Кириллова на медосвидетельствование. По дороге мужчине стало плохо, и он попросил остановить машину на трассе. Кириллов вышел из автомобиля и решил убежать, однако при попытке бегства его насмерть сбил первый встречный автомобиль.

В отношении полицейских, которые должны были доставить Кириллова на медосвидетельствование, проводится проверка.