Россиянин попытался сбежать от полиции и умер 

Пассажир поезда Астрахань — Нижневартовск попал в полицию за дебош, попытался сбежать и погиб под колесами машины.
Как сообщает телеграм-канал Baza.
Иван Кириллов напился в поезде, начал буянить и приставать к пассажирам. Начальник поезда вызвал полицию. Дебошира высадили на станции Верхний Баскучак и передали полицейским.
Правоохранители повезли Кириллова на медосвидетельствование. По дороге мужчине стало плохо, и он попросил остановить машину на трассе. Кириллов вышел из автомобиля и решил убежать, однако при попытке бегства его насмерть сбил первый встречный автомобиль.
В отношении полицейских, которые должны были доставить Кириллова на медосвидетельствование, проводится проверка.
Ранее «Рамблер» писал, что в Челябинске сотрудница ФСБ России избежала наказания за сбитого на пешеходном переходе фельдшера скорой помощи, который в результате аварии стал полностью недееспособным. Суд прекратил уголовное в связи с примирением сторон. Сотрудница ФСБ выплатила семье пострадавшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации полученного вреда.