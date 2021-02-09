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Москва

Россиянин попытался сбежать от полиции и умер 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянин попытался сбежать от полиции и умер
Фото: РИА Новости
Пассажир поезда Астрахань — Нижневартовск попал в полицию за дебош, попытался сбежать и погиб под колесами машины.
Как сообщает телеграм-канал Baza.
Иван Кириллов напился в поезде, начал буянить и приставать к пассажирам. Начальник поезда вызвал полицию. Дебошира высадили на станции Верхний Баскучак и передали полицейским.
Правоохранители повезли Кириллова на медосвидетельствование. По дороге мужчине стало плохо, и он попросил остановить машину на трассе. Кириллов вышел из автомобиля и решил убежать, однако при попытке бегства его насмерть сбил первый встречный автомобиль.
В отношении полицейских, которые должны были доставить Кириллова на медосвидетельствование, проводится проверка.
Ранее «Рамблер» писал, что в Челябинске сотрудница ФСБ России избежала наказания за сбитого на пешеходном переходе фельдшера скорой помощи, который в результате аварии стал полностью недееспособным. Суд прекратил уголовное в связи с примирением сторон. Сотрудница ФСБ выплатила семье пострадавшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации полученного вреда.
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Происшествия , Иван Кириллов , ФСБ
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