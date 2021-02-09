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Москва

Главу российского госканала вызвали в полицию Берлина 

News.ru 1 час назад
Главу российского госканала вызвали в полицию Берлина
Фото: globallookpress.com
Руководителя немецкой версии российского государственного телеканала RT Динару Токтосунову вызвали в берлинскую полицию.
Она является свидетелем в некоем деле об убийстве. Запрос на вызов в полицию сотрудники правоохранительных органов немецкой столицы получили от украинской стороны, говорится на сайте российской версии издания.
В настоящий момент других подробностей о происходящем нет.
Ранее, как писал NEWS.ru, телеканал RT снял фильм о том, как участники демонстраций в Соединённых Штатах якобы массово скупали оружие на фоне беспорядков и протестных акций Black lives matter. Фильм опубликовали на YouTube, и его распространение было ограничено сервисом. Это вызвало реакцию Роскомнадзора, который потребовал снять ограничения. В ведомстве заявили, что подобные ограничения являются актом цензуры, «нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
При этом сервис YouTube всегда ограничивает распространение видеороликов с насилием вне зависимости от из авторства.
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Комментарии
Происшествия , Динара Токтосунова , Роскомнадзор , МВД , Russia Today , Берлин , Германия
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