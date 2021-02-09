Пашаев ответил на заявление Ефремова о подкупе свидетелей 

По словам Пашаева, Ефремов не мог обвинить его в подкупе, поскольку в таком случае он стал бы соучастником преступления.

Кроме того, Пашаев отметил, что его бывший подзащитный не мог знать о якобы имеющем место подкупе свидетелей из-за нахождения под домашним арестом.

«Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел», — цитирует Пашаева телеграм-канал Mash.

Ранее Mash сообщал, что Михаил Ефремов заявил на допросе, что адвокат предлагал ему купить свидетелей, которые скажут в суде, что его не было в машине в момент смертельного ДТП.

Версия Эльмана Пашаева — три свидетеля, которые на суде заявили, что видели за рулем другого человека, нашли его сами в соцсетях.