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Москва

Пашаев ответил на заявление Ефремова о подкупе свидетелей 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев прокомментировал заявление своего бывшего подзащитного Михаила Ефремова о подкупе свидетелей.
По словам Пашаева, Ефремов не мог обвинить его в подкупе, поскольку в таком случае он стал бы соучастником преступления.
Кроме того, Пашаев отметил, что его бывший подзащитный не мог знать о якобы имеющем место подкупе свидетелей из-за нахождения под домашним арестом.

«Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел», — цитирует Пашаева телеграм-канал Mash.

Ранее Mash сообщал, что Михаил Ефремов заявил на допросе, что адвокат предлагал ему купить свидетелей, которые скажут в суде, что его не было в машине в момент смертельного ДТП.
Версия Эльмана Пашаева — три свидетеля, которые на суде заявили, что видели за рулем другого человека, нашли его сами в соцсетях.
Ефремову грозит новое уголовное дело
Как писал «Рамблер», накануне стало известно, что актера Михаила Ефремова доставили из белгородской колонии в московский СИЗО «Водник» для участия с следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты актера. Ефремов проходит по делу как свидетель.
Комментарии 3
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН
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