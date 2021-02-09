В Твери задержали подозреваемого в убийстве девочки в Нелидово

Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы — дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ.
В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.
По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск.
"Девятого февраля … подозреваемый в убийстве ребёнка был оперативно установлен и задержан в городе Твери. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", — сообщает следствие.
Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.