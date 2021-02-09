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В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки 

РИА Новости и ещё 1 50 минут назад
В Твери задержали подозреваемого в убийстве девочки в Нелидово
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали в Твери подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы — дочери его сожительницы, сообщает региональное управление СК РФ.
В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.
По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск.

"Девятого февраля … подозреваемый в убийстве ребёнка был оперативно установлен и задержан в городе Твери. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", — сообщает следствие.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
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Происшествия , СКР , МВД , Нелидово , Тверская Область , Тверь
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