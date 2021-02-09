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Москва

Мужчина погиб, упав на рельсы в московском метро 

РИА Новости 26 минут назад
Мужчина погиб в московском метро
Фото: РИА Новости
Мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный дептранс сообщил в Telegram-канале о приостановке движения поездов от станции "Спартак" до станции "Беговая" из-за человека на пути.

"Мужчину извлекли из-под состава в тяжелом состоянии, после передачи врачам скорой помощи он скончался", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

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